Внучка Нани Брегвадзе начала сотрудничество с престижным агентством Askonas Holt

Наталья Кутателадзе дебютирует в этом сезоне в Муниципальном театре Сантьяго в образе знаменитой Кармен

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинское меццо-сопрано, внучка известной певицы Нани Брегвадзе Наталья Кутателадзе заключила контракт с одним из самых влиятельных в мире агентств Askonas Holt.

Askonas Holt специализируется в области классической музыки. Работая по всему миру, в агентстве развивают как уже состоявшихся, так и новых талантливых артистов, а также организовывают международные туры для ведущих мировых оркестров и танцевальных компаний.

На официальном сайте агентства говорится, что Наталья Кутателадзе дебютирует в этом сезоне в Муниципальном театре Сантьяго в образе Кармен.

"У меня никогда не было ощущения, что концертная сцена была для меня чем-то новым. Кроме того, наблюдение за дисциплиной и стилем жизни артиста с самого раннего возраста чрезвычайно помогло мне справиться с проблемами, с которыми сталкиваются особенно начинающие артисты", - цитируют на сайте исполнительницу.

Наталья Кутателадзе - дочь известной грузинской певицы Эки Мамаладзе и внучка легендарной Нани Брегвадзе. Несмотря на семейную традицию, Наталья отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.

Также в 2020 году Кутателадзе заняла призовое место на 57-м Международном вокальном конкурсе имени знаменитого оперного певца Франсиско Виньяса, который проходит в Большом театре Лисео в Барселоне.