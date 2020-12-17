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Кадр из фильма Укрощение Саломе Джаши

Грузинский фильм "Укрощение" едет покорять фестиваль Sundance

Courtesy of Georgian National Film Center
Культура
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Темы:
Грузинское кино (152)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201217/250360033/Gruzinskiy-film-Ukroschenie-edet-pokoryat-festival-Sundance.html

На престижном киносмотре уже похвалили работу за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – за "проницательность и наблюдательность"

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Премьера нового документального фильма "Укрощение" грузинского режиссера Саломе Джаши состоится на Международном кинофестивале Sundance, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

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© Sputnik / Denis Aslanov
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Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) – один из самых влиятельных смотров независимого кино в США. Он был основан в 1978 году известным американским актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь героя Редфорда в культовом вестерне "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". За прошедшие годы кинофестиваль Sundance получил международное признание как площадка для представления ведущих мировых независимых фильмов. Sundance также связан с открытием ряда выдающихся режиссеров, кинематографистов и кинозвезд.

В этом году организаторы фестиваля обещают зрителям совершенно уникальное приключение. В связи с пандемией коронавируса одно из крупнейших кинособытий будет проходить в смешанном формате (онлайн и оффлайн). В рамках кинофестиваля Sundance в 2020 году будут показаны 72 полнометражных фильма из 29 стран.

Фильм грузинского режиссера представлен в конкурсной программе документальных фильмов (World Cinema Documentary Competition). Ленту покажут дважды – 31 января и 2 февраля. 

"Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

На Sundance уже похвалили работу за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – обладателя наград кинофестивалей Жана Руша и Ньона – за "проницательность и наблюдательность".

Саломе Джаши родилась в 1981 году в Грузии. Живет в Берлине. Режиссер является авторам короткометражного фильма "Безмолвный" (2009) о русско-грузинском конфликте и "Бахмаро" (2011), который стал призером Международного фестиваля документального кино Jihlava IFF в Чехии.

Темы:
Грузинское кино (152)


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