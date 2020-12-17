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Фотограф из Грузии вошла в финал международной премии LensCulture Black and White Awards

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2193)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201217/250361558/Fotograf-iz-Gruzii-voshla-v-final-mezhdunarodnoy-premii-LensCulture-Black-and-White-Awards.html

Натела Григалашвили много путешествует по Грузии и делает удивительно честные и трогательные фотографии

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский фотограф Натела Григалашвили вошла в число 25 финалистов ежегодной международной премии LensCulture Black and White Awards, говорится на сайте награды.

LensCulture – одна из наиболее популярных и авторитетных площадок, где открывают таланты фотографов со всего мира. За 15 лет премия создала глобальную онлайн-аудиторию, состоящую из более чем трех миллионов профессионалов и любителей фотоискусства из 160 стран.

Фотография Григалашвили под названием "В ожидании отъезда" была выбрана среди тысяч работ фотографов из разных стран. Кадр из серии "Жизнь пограничника" был сделан Нателой несколько лет назад в горном краю Тушети (регион Кахети).

კარგი ამბებიც ხდება, ამ რთულ პერიოდში ^_^ ფოტო, რომელიც წლების წინ გადავიღე თუშეთში, LensCulture-ის შავ-თეთრი...

Опубликовано Natela Grigalashvili Понедельник, 14 декабря 2020 г.

"И хорошие события случаются в этот трудный период. Фото, которое я годы назад сделала в Тушети, стало финалистом конкурса черно-белых фотографий LensCulture. А я ведь послала его без особых ожиданий, одну единственную фотографию, и ее выбрали из работ фотографов из более чем 150 стран, чем меня очень обрадовали", – пишет Григалашвили в Facebook.

Натела Григалашвили родилась в 1965 году в Хашури. После окончания школы училась в художественном профессиональном лицее им. М. Тоидзе в Тбилиси, работала художником-декоратором в Государственном театре миниатюр. В этот же период Григалашвили начала самостоятельно изучать фотографию, после чего работала в различных фотопроектах СМИ.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2193)


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