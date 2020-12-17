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Кадр из фильма А потом мы танцевали

The Guardian внес грузинский фильм "А потом мы танцевали" в список лучших

photo: And then we danced / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2195)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201217/250367358/The-Guardian-nazval-gruzinskiy-film-A-potom-my-tantsevali-odnim-iz-luchshikh.html

Драму о нетрадиционной любви и грузинском танце, которая завоевала множество наград на международных кинофестивалях мира, уже увидели и оценили зрители разных стран

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Нашумевший фильм шведского режиссера грузинского происхождения Леван Акина о грузинском танце, нравах и нетрадиционной любви "А потом мы танцевали" вошел список топ-50 лучших фильмов 2020 года, по версии британского издания The Guardian.

Кадр из фильма Укрощение Саломе Джаши
Courtesy of Georgian National Film Center
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Грузинская драма, уже известная во многих странах, оказалась на 26 месте. В рецензии к полнометражной картине отмечается, что она в прошлом году произвела фурор в Каннах.

"Фильм представляет историю двух мужчин-танцоров из тбилисского национального грузинского ансамбля, отношения которых должны оставаться в тайне из-за консерватизма в грузинском танце", – говорится в статье.

"А потом мы танцевали" – фильм, который завоевал множество наград на престижных кинофестивалях, в том числе победу сразу в трех главных номинациях на кинофестивале The Guldbagge Awards в Швеции. Тогда картина была удостоена приза "Лучший фильм года", исполнитель главной роли Леван Гелбахиани получил статуэтку "Лучший актер", а Леван Акин – приз за "Лучший сценарий". Фильм выходил в прокат в нескольких странах мира.

За роль танцовщика Мераба, который влюбляется в своего партнера по ансамблю Ираклия, Леван Гелбахиани был удостоен приза "Сердце Сараево" на кинофестивале в столице Боснии и Герцеговины в номинации "Лучший актер", а также наград на международных смотрах в США, Испании, Беларуси и других странах.

В 2019 году Гелбахиани также получил награду кинокритиков Международного фестиваля New Mexico Critic в Санта-Фе (США) и обошел в этой номинации самого Хоакина Феникса.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2195)


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