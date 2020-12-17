Известный британский актер Иэн Маккеллен привился от коронавируса

Британия стала первой страной, которая сертифицировала для массового применения поcле завершения всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Звезда киносаги "Властелин колец" и "Хоббит", известный британский актер Иэн Маккеллен вакцинировался от COVID-19, сообщается в Twitter национальной системы здравоохранения Англии (NHS).

"Сэр Иэн Маккеллен присоединился к тысячам людей, безопасно получивших первую дозу вакцины от коронавируса", - сообщает NHS в своем аккаунте.

"Я правда надеюсь, что по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться, мы продолжим приближать возвращение к нормальному образу жизни", - цитирует аккаунт заявление 81-летнего актера.

Как пишет Independent, фанаты артиста отреагировали на эту новость одной из самых знаменитых реплик Гендальфа из "Властелина колец": самым популярным комментарием в соцсетях стал "Ты не пройдешь, коронавирус".

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия).

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Что касается двух других вакцин - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - то они также находятся на рассмотрении, но сроки их официального одобрения пока неизвестны.

В период с 8 декабря в рамках программы по вакцинации прививки начали делать самым уязвимым жителя страны. Речь идет о пациентах домов престарелых, медицинских и соцработниках, а также пожилых людях старше 80 лет.

Сэр И́эн Мюррей Маккеллен (Sir Ian Murray McKellen) — Лауреат премий "Золотой глобус", "Тони", шести премий Лоренса Оливье, а также номинант на премии "Оскар" и "Эмми". Маккеллен прославился как мастер шекспировского репертуара. Но мировую славу снискал благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (Магнето в серии фильмов "Люди Икс", Гэндальф в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит").