Крепость Нарикала внесли в список Europa Nostra объектов под угрозой

Впервые в истории программы каждый объект наследия, находящийся под угрозой исчезновения, будет иметь право на получение гранта EIB Heritage Grant в размере до 10 000 евро

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тбилисская крепость Нарикала внесена в список Europa Nostra объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, пишет Первый канал. Нарикала вошла в "Программу 7 памятников, находящихся под особой угрозой" среди других 12 финалистов.

Наряду с Нарикалой, в этот список также попали Ахенская железная дорога в Тироле (Австрия), Модерн театр в Софии (Болгария), Мирогойское кладбище в Загребе (Хорватия), церковь Св. Дени в Сент-Омер (Франция) и другие здания.

"Каждый памятник был выбран в соответствии с его отличительной культурной ценностью, а также значительной угрозой для нее. Кроме того, при отборе учитывались уровень участия местного населения в сохранении этих памятников, ответственность государственного или частного сектора, потенциал памятника с точки зрения содействия социально-экономическому развитию", – говорится в сообщении.

В марте 2021 года будут объявлены памятники, окончательно отобранные по программе семи находящихся под угрозой исчезновения памятников.

Europa Nostra – общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.

Федерация запустила "Программу 7 памятников, находящихся в наибольшей опасности" в январе 2013 года совместно с Институтом Европейского Инвестиционного Банка в качестве основного партнера и Банком развития Совета Европы в качестве ассоциированного партнера. Ее цель – координация процесса по сохранению и дальнейшему использованию памятников. Программа оказывает содействие программа Европейского Союза "Созидающая Европа".

Цель программы – мобилизация сил на местном, национальном и международном уровнях для ускорения реставрационных действий на памятниках особого значения.

Как отмечают в министерстве культуры, по итогам программы Europa Nostra группа экспертов организации в результате рабочих визитов на место памятников разработает детальные экспертные рекомендации и план действий.

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Номинация также становится уникальным шансом для поиска источников частного и публичного финансирования в масштабах Европы и среди международных фондов.

Впервые в истории программы каждый объект наследия, находящийся под угрозой исчезновения, имеет право на получение гранта EIB Heritage Grant в размере до 10 000 евро. Грант может быть присужден уполномоченным и выбранным семи победителям, находящимся под угрозой исчезновения.

Нарикала – это крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси, на правом скалистом берегу Куры. Она состоит из двух стеновых секций на крутом холме между серными банями и ботаническими садами Тбилиси. Является одним из самых известных и древних памятников культурного наследия в Грузии.

Нарикала впервые упоминается в исторических записях Тбилиси в конце IV века. С этого времени Тбилиси фиксируется на европейских картах как важный город Закавказья. Дорожная карта римлян того же века "Табула Певтингериана" отмечает Тбилиси как Филадос (Хиладос).

Сильное землетрясение 1827 года почти разрушило внутреннюю часть укрепления Нарикала, а его внешние стены были сильно повреждены. В настоящее время Нарикала разделена на две части – нижнюю и верхнюю укрепления. В результате частичной реставрации нижних укреплений были преобразованы башни, стены и несколько бастионов. Большинство сохранившихся укреплений датируются 16 и 17 веками.