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Ринго Старр и Пол Маккартни

Ринго Старр выпустит новый альбом с участием Пола Маккартни

© photo: AFP 2020 / BEN STANSALL
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201218/250384549/Ringo-Starr-vypustit-novyy-albom-s-uchastiem-Pola-Makkartni-.html

Над записью пяти новых композиций культовый Ринго Старр работал у себя дома во время пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Экс-барабанщик легендарной группы The Beatles Ринго Старр объявил о выпуске нового альбома – в записи пластинки приняли участие Пол Маккартни, Дэйв Грол и Финнеас О’Коннелл, сообщает NME.

Фото Муси Тотибадзе для обложки альбома Молодость
photo: courtesy of Musya Totibadze
Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость"

Альбом называется "Zoom In". Над записью пяти треков Ринго Старр работал у себя дома в период с апреля по октябрь текущего года.

Поклонники уже могли оценить одну из композиций – трек "Here’s to the nights" накануне появился в Сети. В написании текста приняла участие известный американский композитор и поэт-песенник Дайан Уоррен.

"Когда Дайан показала мне слова, мне очень понравилось ощущение, которое они создают. Это композиция, которой хочется подпевать. Мне хотелось, чтобы она вышла до Нового года. Это хорошая песня для конца такого напряженного года", – рассказал Ринго.

Релиз "Zoom In" запланирован на 19 марта 2021 года на лейбле Universal. Предыдущий альбом исполнителя "What’s my name” увидел свет в 2019 году.



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