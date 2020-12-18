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Финская сауна

Финская сауна пополнила список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

© photo: Sputnik / Alexay Bushkin
Культура
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Знаменитое купание в сауне – это традиционная и неотъемлемая часть повседневной жизни и праздников финнов

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный финский обычай принимать сауну включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство образования и культуры Финляндии.

"Финская культура сауны была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 17 декабря", – говорится в сообщении. Примечательно, что ранее Финляндия не была представлена в данном списке ЮНЕСКО.

"Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов. Купание в сауне подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми. Традиция сауны – первый элемент Финляндии в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это сделает нашу сауну еще более известной во всем мире. Этим могут гордиться все любители саун", – сказала министр науки и культуры Анника Саарикко.

Как отмечают в ведомстве, подавляющее большинство населения Финляндии посещают сауну хотя бы раз в неделю. В стране приблизительно 3,2 миллиона саун (население – 5,5 миллиона человек), поэтому цифры "говорят сами за себя", уточняет министерство.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
photo : Sputnik / POOL
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"Сауна – важная традиция, которую финны бережно хранят, передавая ее из поколения в поколение. Внесение в список ЮНЕСКО – большая честь. Это также будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между сообществами в этом секторе, такими как общества и ассоциации саун", – добавила представитель Финского общества саун Ритва Охмеролуома.

Финляндия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2013 году. До сегодняшнего заседания ЮНЕСКО списки содержали в общей сложности 549 элементов из 127 стран.

Любопытно, что на этой победе Финляндия решила не останавливаться. Следующая номинация финнов на регистрацию в списке ЮНЕСКО – это народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен и скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по обоим элементам должно быть принято в декабре 2021 года.



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