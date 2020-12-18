"Хэппи Энд" с Михаилом Гомиашвили номинирован на кинопремию "Золотой орел"

В России достойно оценили фильм с участием грузинского актера о странном старике и его приключениях в Тайланде

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Российский фильм "Хэппи Энд", главную роль в котором играет грузинский актер Михаил Гомиашвили, вошел в список претендентов на премию Национальной киноакадемии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел".

"Золотой орел" — национальная кинонаграда России, которая присуждается с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет "Экспертный совет", а сама премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Картина "Хэппи Энд" представлена сразу в трех номинациях премии: "Лучший игровой фильм", "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая музыка к фильму".

Фильм рассказывает об истории загадочного старика, в роли которого и предстал грузинский артист. Мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде: он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Хотя говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером.

Вскоре старик быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже открывает авантюрный бизнес. И вроде новая жизнь складывается хорошо, но постепенно возвращаются воспоминания о том, для чего же он все-таки прилетел на другой континент.

Вместе с Михаилом Гомиашвили главные роли исполнили такие российские актеры, как Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Анастасия Сомова и другие. Премьера полнометражной картины состоялась на 27-м кинофестивале "Окно в Европу" в России в 2019 году.

"Хэппи Энд" вышел в прокат 1 августа 2020 года и стал первым российским релизом после снятия ограничений и открытия кинотеатров.

Михаил Гомиашвили родился в семье актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили. В отличие от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.

В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога". В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме режиссера Резо Гигинеишвили с такими актерами, как Мераб Нинидзе, Надежда Михалкова и др.