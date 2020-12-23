Игги Поп посвятил коронавирусу песню "Dirty Little Virus"

Культовый музыкант считает COVID-19 очень опасным и в песне сравнивает его с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя"

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Легенда альтернативного рока, американский вокалист Игги Поп выпустил новый трек "Dirty little virus" - песня посвящена пандемии коронавируса и итогам 2020 года.

На обложке сингла присутствует защитная маска с изображением рта Попа. Соавтором песни стал Лерон Томас, который занимался редактированием и аранжировкой трека, а также сыграл партию на трубе.

Культовый исполнитель к вирусу относится далеко не скептически, а считает его очень опасным и поет об инфекции "Ей всего 19, но она может убить тебя". В композиции также поется: "Мир мальчиков и девочек рухнул, дедушка умер, а Трамп получил по заслугам".

Игги Поп также выложил в Сеть короткое видео, в котором объяснил историю создания композиции.

"Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — говорит музыкант.

Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" вышел в сентябре 2019 года, а недавно певец выпустил трек "No Flag (en Français)".