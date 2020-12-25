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Актер Джонни Депп

Netflix объявила Джонни Деппу бойкот и удалила все его фильмы

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201225/250445199/Netflix-obyavila-Dzhonni-Deppu-boykot-i-udalila-vse-ego-filmy.html

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Популярный американский поставщик фильмов и сериалов Netflix удалил из своей библиотеки все картины, в которых играет Джонни Депп, сообщает The Geekbuzz.

Кадр из сериала Ход королевы
© photo : Netflix (2020)
Cериал "Ход королевы" стал самым популярным на Netflix

Любопытно, что стриминговый сервис пока еще не делал официальных заявлений. Разумеется, все это может быть обычным совпадением или каким-то обновлением контента. Однако мировые СМИ сделали вывод, что все это очень похоже на запоздалую реакцию Netflix на то, что Джонни Депп проиграл судебный иск по делу о клевете в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд, которая утверждала, что он ее избивал.

Сразу на следующий день после обнародования решения суда не в пользу Джонни Деппа кинокомпания Warner Bros. предложила ему покинуть третью часть "Фантастических тварей 3". Актера в предыстории "Гарри Поттера" (он сыграл темного волшебника Гриндевальда) заменит Мадс Миккельсен.

Накануне Netlix убрал имя Шайа Лабафа из оскаровской кампании фильма "Фрагменты женщины" после обвинений в насилии. Бывшая девушка актера певица FKA Twigs ранее обвинила его в сексуальной агрессии. Лабафа убрали из описания картины и из списка ее создателей.



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