Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

У 86-летней народной артистки СССР обнаружили коронавирусную инфекцию, она находится в реанимации

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Известную российскую актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

У 86-летней актрисы диагностировали COVID-19. Уточняется, что Фрейндлих находится в реанимационной палате под контролем врачей, ее состояние стабильно.

По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих доставили в больницу еще 25 декабря. При этом в городском комитете по культуре опровергли сообщения СМИ о том, что у Френдлих поражено 80% легких.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".