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Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих на открытии выставки, посвященной актерской династии Фрейндлих в Санкт-Петербурге

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201228/250472961/Alisu-Freyndlikh-gospitalizirovali-s-koronavirusom.html

У 86-летней народной артистки СССР обнаружили коронавирусную инфекцию, она находится в реанимации

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Известную российскую актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на  медучреждение.

Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
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У 86-летней актрисы диагностировали COVID-19. Уточняется, что Фрейндлих находится в реанимационной палате под контролем врачей, ее состояние стабильно.

По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих доставили в больницу еще 25 декабря. При этом в городском комитете по культуре опровергли сообщения СМИ о том, что у Френдлих поражено 80% легких.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".



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