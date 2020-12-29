Автор "Игры престолов" назвал свой любимый сериал 2020 года

По мнению всемирно известного автора, его любимый сериал обречен на получение наград, "если справедливость существует"

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин в своем блоге назвал сериал Netflix "Ход королевы" про гениальную шахматистку лучшим в 2020 году и объяснил, почему он так считает.

По словам писателя, он наткнулся на этот проект, когда искал себе зимой новое развлечение, так как из-за коронавируса все закрылось, и быстро стал фанатом сериала.

Мартин назвал шоу "очень достоверной адаптацией очень сильного романа… хорошо написанной, сыгранной и поставленной".

По его мнению, сериал должен получить много наград, "если справедливость существует".

"Он мне очень понравился, потому что этот мир мне хорошо знаком. Шахматы были важной частью моей жизни и в старших классах, и после окончания колледжа, в начале 70-х. "Ход королевы" оживил во мне эти воспоминания", – рассказал он.

Мартина особенно впечатлило то, что "продюсеры и режиссеры правильно разобрались в шахматах". По его словам, во многих фильмах и на ТВ "якобы великие игроки делают элементарные ошибки, фигуры на доске находятся в невозможных положениях, игра явно окончена, но никто не сдался и так далее".

Писатель добавил, что так же, как и главная героиня сериала, он рано научился играть, в старших классах был капитаном школьной команды, а в колледже основал и возглавил шахматный клуб.

После окончания университета писатель думал всерьез заняться шахматами, но выбрал писательское дело.