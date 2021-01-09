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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова

Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с COVID-19

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1657)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210109/250571046/Aktrisu-Liyu-Akhedzhakovu-gospitalizirovali-s-COVID-19.html

Знаменитая советская и российская актриса театра и кино госпитализирована в одну из больниц Москвы с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19 - на данный момент артистка чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра "Современник" Игоря Попова.

Грузинский ансамбль «Иверия»
© photo: Sputnik / Tsagareishvili
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"Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее", - отметил Попов.

Ахеджакова - народная артистка России. Служит в труппе московского театра "Современник" с 1977 года.

Актриса является двукратной обладательницей национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву". В в 2015 году удостоена почетного приза премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" за 2014 год.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1657)


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