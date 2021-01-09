Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с COVID-19

Знаменитая советская и российская актриса театра и кино госпитализирована в одну из больниц Москвы с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19 - на данный момент артистка чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра "Современник" Игоря Попова.

"Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее", - отметил Попов.

Ахеджакова - народная артистка России. Служит в труппе московского театра "Современник" с 1977 года.

Актриса является двукратной обладательницей национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву". В в 2015 году удостоена почетного приза премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" за 2014 год.