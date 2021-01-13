Роман Стивена Кинга "Институт" стал самым упоминаемым в Instagram в 2020 году

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Роман знаменитого американского писателя Стивена Кинга "Институт" стал самой упоминаемой в Instagram новинкой 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес".

На втором месте у пользователей сети оказалась аудиокнига "45 татуировок личности" Максима Батырева. Также пользователи соцсети часто упоминали в постах роман "The One. Единственный" Джона Маррса.

Отмечается, что популярный книжный сервис "ЛитРес" и платформа для аналитики социальных медиа YouScan проанализировали около десяти тысяч упоминаний книг-новинок 2020 года в сети Instagram и определили книги, которыми чаще всего делились пользователи, уточнили в пресс-службе.

"Лидером рейтинга стал мистический триллер "Институт" американского писателя Стивена Кинга – фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях. Интересно, что многие из них читали Кинга на языке оригинала. На втором месте – "45 татуировок личности" Максима Батырева, в начале года на "ЛитРес" состоялась премьера аудиокниги. На третьем месте – бестселлер "The One. Единственный" Джона Маррса", – говорится в сообщении.

Любопытно, что в рейтинг самых популярных в Instagram книг также попали работа матери Илона Маска Мэй Маск "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни", после которой в рейтинге расположились исторический детектив Бориса Акунина "Просто Маса" и бестселлер Майка Омера "Заживо в темноте". К слову, в прошлом году мать Маска активино искала издательство для своей книги в Грузии.

"Пользователям Instagram понравилась и новая книга Марии Степновой "Сад", которая оказалось на седьмом месте. На восьмой и девятой строчке - "Живые люди" Яны Вагнер и "Мужские правила" Марка Мэнсона. А замыкает десятку самых "инстаграмных" новинок - "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, которое в этом году заняло четвертое место среди самых популярных электронных и аудиокниг в России", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, аналитики учли также пол пользователей сети. Выяснилось, что женщины чаще мужчин читают Мэй Маск, а мужчины чаще упоминают Виктора Пелевина и книгу "Красная таблетка-2. Вся правда об успехе" Андрея Курпатова.

"Если рассматривать распределение тональности обсуждений по каждой книге, то наибольшее количество позитивных рецензий у "Института", книги Марии Степновой "Сад" и "Мужских правил" Марка Мэнсона. А вот 97% рецензий на книги Мэй Маск и Майка Омера полностью нейтральные", – отметили в пресс-службе.

Изучил "ЛитРес" и электронный рынок литературы. Были проанализированы продажи новинок 2020 года в электронном и аудиоформате, лидером оказался детектив Александры Марининой "Безупречная репутация", на втором месте – "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, на третьем – аудиокнига "Просто Маса" Бориса Акунина. Замыкают пятерку лидеров продаж аудиокнига "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспензы и детектив "Пояс Ориона" Татьяны Устиновой.