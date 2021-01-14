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Грузинский сценарист и писатель Нана Эквтимишвили участвует в спектакле Семь

Роман грузинской писательницы попал в десятку лучших книг 2020 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2223)
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Критики назвали роман "непоколебимой картиной постсоветской грузинской жизни", показанной через призму 18-летнего школьника с ОВЗ из Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Дебютный роман писательницы и режиссера Наны Эквтимишвили "Грушевое поле" журнал The Calvert Journal назвал одним из 10 лучших книг, изданных в Восточной Европе.

Девушка читает книгу в библиотеке
© CC BY 2.0 / Pixabay
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Calvert Journal – отмеченный наградами онлайн-журнал, посвященный современной культуре и творчеству Нового Востока: Восточной Европы, Балкан, России и Центральной Азии.

Список лучших литературных изданий региона в 2020 году включает и работу грузинского автора, которая с ноября стала доступна и для читателей в Великобритании.

В Великобритании произведение Эквтимишвили описали как "непоколебимую картину постсоветской грузинской жизни" через призму 18-летнего главного героя в школе для детей с ОВЗ на окраине Тбилиси.

"Дебютный роман режиссера Наны Эквтимишвили, действие которого происходит в 90-е годы на окраине Тбилиси, в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и брошенных детей. Это не только рассказ о взрослении, но и рассказ о выживании", – пишет The Calvert Journal.

Нана Эквтимишвили – грузинская писательница, сценарист и кинорежиссер. Родилась в 1978 году в Тбилиси, выпускница факультета философии Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и немецкого Института кинематографии и телевидения им. Конрада Вольфа в Потсдаме.

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Рассказы Нана впервые были опубликованы в тбилисском литературном альманахе "Арили" в 1999 году.

Нана – автор короткометражных и полнометражных кинофильмов, самыми известными и успешными из которых можно назвать "Длинные светлые дни" и "Моя счастливая семья". Эти фильмы Эквтимишвили сняла в соавторстве со своим супругом-режиссером Симоном Гроссом.

В 2015 году в свет вышел дебютный роман Наны Эквтимишвили "Грушевое поле", который получил несколько литературных премий, в том числе "Саба", "Литера", премию Университета Ильи, а также переведен на немецкий язык.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2223)


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