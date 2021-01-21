Альбом грузинки номинирован на престижную премию в Европе

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинский музыкант, диджей Анушка Чхеидзе оказалась среди 25 имен, номинированных на премию Независимый европейский альбом 2020 года, учрежденной Ассоциацией независимых музыкальных компаний (IMPALA).

Премия Европейский независимый альбом года была создана в 2011 году в честь 10-летия IMPALA. Как говорится на сайте ассоциации, эта награда демонстрирует широту и разнообразие независимых талантов по всей Европе.

Чхеидзе – одно из признанных имен электронной и экспериментальной музыки в Грузии. Она вошла в ежегодную номинацию ассоциации благодаря своему дебютному альбому Halfie, выпущенному лейблом тбилисской студии Creative Education Studio.

Кстати, ее альбом Halfie уже был назван лучшим и на "Премии Цинандали 2020" в категории "Музыкальное искусство".

В резюме номинаций IMPALA говорится, что отобранные 25 релизов "демонстрируют насколько процветает независимый музыкальный сектор Европы в разнообразии".

Анушке Чхеидзе 22 года, она выросла в Харагаули (регион Имерети). Училась в Тбилиси в школе менеджмента Свободного университета, а также параллельно в Creative Education Studio. Чхеидзе интересовалась музыкой с детства, ходила на уроки фортепиано и в свободное время сочиняла мелодии.