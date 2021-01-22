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Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия

Топурия родила второго ребенка: как певица назвала сына?

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Культура
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Темы:
Светская хроника (402)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210122/250679832/Topuriya-rodila-vtorogo-rebenka-kak-pevitsa-nazvala-syna.html

Роды Топурия прошли в одном из лучших роддомов Москвы, певица и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия родила ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова.

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Роды Топурия прошли в одном из лучших роддомов российской столицы. Сейчас певица и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. 

Певица уже сама выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

За некоторое время до родов грузинка признавалась, что наслаждается временем, которое проводит в ожидании ребенка.

"На диетах во время беременности я не сижу, не ограничиваю себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше, а сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", - говорила она "СтарХиту".

Подписчики уже начали ее поздравлять в Instagram. Под последней фотографией фолловеры активно поздравляют певицу с пополнением в семье.

Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает 5-летнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно, она даже на последних сроках сняла клип на песню "Се ля ви" и выступала. Засиживаться в декрете также долго не собирается и планирует начать работать через несколько месяцев.

О романе Топурии и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.

Темы:
Светская хроника (402)


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