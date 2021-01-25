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Грузинскую драму "Начало" оценят в Роттердаме

© CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / Rotterdam - Blaak - Kijk Kubus
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210125/250697576/Gruzinskuyu-dramu-Nachalo-otsenyat-v-Rotterdame.html

Картина представлена в разделе Limelight, в котором собраны выдающиеся фильмы, получившие международное признание

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Фильм "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили покажут на Международном Роттердамском кинофестивале, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Кадр из фильма Начало Дэи Кулумбегашвили
photo : courtesy of Georgian National Film Center
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Международный Роттердамский кинофестиваль (International Film Festival Rotterdam, IFFR) – ежегодный кинофорум, который проходит с 1972 года. IFFR является одним из крупнейших и авторитетных в мире кинофестивалей, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно. Официальный отбор фестиваля включает более 500 полнометражных и короткометражных фильмов из более чем 50 стран.

Грузинская драма "Начало" представлена в разделе Limelight, в котором собраны выдающиеся фильмы, получившие международное признание. По данным Национального киноцентра Грузии, показ фильма Кулумбегашвили состоится 4 февраля и будет доступен онлайн в течение 72 часов.

В 2021 году Международный кинофестиваль в Роттердаме будет проходить в два этапа: с 1 по 7 февраля и с 2 по 6 июня. Формат будет смешанным, что подразумевает, что помимо онлайн-мероприятий, будут проходить и кинопоказы в формате оффлайн.

Драма "Начало" - копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе.

Главная героиня - Яна, является женой одного из иеговистов. Ее привычный мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2230)


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