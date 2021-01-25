Грузинскую драму "Начало" оценят в Роттердаме

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Фильм "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили покажут на Международном Роттердамском кинофестивале, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Международный Роттердамский кинофестиваль (International Film Festival Rotterdam, IFFR) – ежегодный кинофорум, который проходит с 1972 года. IFFR является одним из крупнейших и авторитетных в мире кинофестивалей, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно. Официальный отбор фестиваля включает более 500 полнометражных и короткометражных фильмов из более чем 50 стран.

Грузинская драма "Начало" представлена в разделе Limelight, в котором собраны выдающиеся фильмы, получившие международное признание. По данным Национального киноцентра Грузии, показ фильма Кулумбегашвили состоится 4 февраля и будет доступен онлайн в течение 72 часов.

В 2021 году Международный кинофестиваль в Роттердаме будет проходить в два этапа: с 1 по 7 февраля и с 2 по 6 июня. Формат будет смешанным, что подразумевает, что помимо онлайн-мероприятий, будут проходить и кинопоказы в формате оффлайн.

Драма "Начало" - копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе.

Главная героиня - Яна, является женой одного из иеговистов. Ее привычный мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.