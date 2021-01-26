16:26 26 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0147
  • 100 RUB4.3931
  • USD3.3043
Поиск
Статуэтка киноакадемии ОСКАР

Грузинской драме "Начало" прочат номинацию на "Оскар"

photo: courtesy of Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2232)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210126/250711448/Gruzinskoy-drame-Nachalo-prochat-nominatsiyu-na-Oskar.html

Попадет ли грузинский фильм о гонениях Свидетелей Иеговы в номинанты престижной кинопремии, станет известно 9 февраля

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Авторитетный портал IndieWire назвал фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили "Начало" в числе 15 лучших международных картин, которые могут быть номинированы на "Оскар".

Комплекс из домов-кубов в Роттердаме и Хелмонде
© CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / Rotterdam - Blaak - Kijk Kubus
Грузинскую драму "Начало" оценят в Роттердаме

IndieWire – это веб-сайт, посвященный киноиндустрии и кинообзора, который был создан в 1996 году. Основное внимание на сайте уделяется независимому кино.

В подборку вошли полнометражные картины из разных стран – Греции, Чехии, Норвегии, Швейцарии и других. Также в список фильмов, которые имеют шанс попытать себя на "Оскаре", попала кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

Драма "Начало" – копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе.

Главная героиня – Яна, является женой одного из иеговистов. Ее привычный мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. На смотре фильм получил сразу четыре награды: главный приз фестиваля "Золотая раковина", приз за лучшую режиссуру (Деа Кулумбегашвили), приз за лучшую женскую роль (Иа Сухиташвили) и специальный приз жюри за лучший сценарий (Деа Кулумбегашвили, Рати Онели).

Фильм снимали в муниципалитете Лагодехи и близлежащих селах. Картина создана при поддержке Национального киноцентра Грузии.

Номинанты американской премии "Оскар" будут названы 9 февраля.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2232)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео
В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться