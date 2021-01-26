Грузинской драме "Начало" прочат номинацию на "Оскар"

Попадет ли грузинский фильм о гонениях Свидетелей Иеговы в номинанты престижной кинопремии, станет известно 9 февраля

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Авторитетный портал IndieWire назвал фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили "Начало" в числе 15 лучших международных картин, которые могут быть номинированы на "Оскар".

IndieWire – это веб-сайт, посвященный киноиндустрии и кинообзора, который был создан в 1996 году. Основное внимание на сайте уделяется независимому кино.

В подборку вошли полнометражные картины из разных стран – Греции, Чехии, Норвегии, Швейцарии и других. Также в список фильмов, которые имеют шанс попытать себя на "Оскаре", попала кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

Драма "Начало" – копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе.

Главная героиня – Яна, является женой одного из иеговистов. Ее привычный мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. На смотре фильм получил сразу четыре награды: главный приз фестиваля "Золотая раковина", приз за лучшую режиссуру (Деа Кулумбегашвили), приз за лучшую женскую роль (Иа Сухиташвили) и специальный приз жюри за лучший сценарий (Деа Кулумбегашвили, Рати Онели).

Фильм снимали в муниципалитете Лагодехи и близлежащих селах. Картина создана при поддержке Национального киноцентра Грузии.

Номинанты американской премии "Оскар" будут названы 9 февраля.