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Юрий Ляхин в роли полковника Чусова в фильме Ликвидация

Умер звезда "Ликвидации" актер Юрий Лахин

© photo : Централ Партнершип (2007)
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210127/250724851/Umerla-zvezda-Likvidatsii-akter-Yuriy-Lakhin-.html

Известному актеру было 68 лет, перед Новым годом его срочно госпитализировали с диагнозом коронавирус нового типа

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, об этом сообщил на своей странице в Facebook драматург Николай Коляда.

Актер театра и кино Мамука Лория
photo: Theatre Rustaveli / FB
Скончался грузинский актер Мамука Лория

В декабре 2020 года Лахина диагностировали коронавирус. Из-за тяжелого течения болезни артисту понадобилась госпитализация. Утром 27 января 68-летний актер скончался.

Юрий Лахин родился в 1952 году, окончил Свердловское театральное училище. До 1989 года играл в Свердловском академическом театре драмы, где проявил себя как талантливый актер. Затем он решил уехать в Москву, где спустя два года вошел в труппу Театра на Покровке.

Лахин активно снимался в кино. Наиболее примечательные и удачные роли были в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Верни мою любовь". Артист также известен по работе в фильмах "Жизнь одна", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Антикиллер", "Порода". Всего актер снялся в 32 кинокартинах. 



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