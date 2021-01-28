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Кадр из сериала Игра престолов

HBO Max планирует снять мультсериал по "Игре престолов"

© AP Photo / HBO
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210128/250728488/HBO-Max-planiruet-snyat-multserial-po-Igre-prestolov.html

Культовый сериал, возможно, продолжить жить в анимационном формате – на такой дерзкий проект замахнулась стриминговая платформа HBO Max

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Сага продолжается – стриминговая платформа HBO Max намерена снять мультсериал на основе культового сериала "Игра престолов", пишет Hollywood Reporter.

Если верить источникам издания, этот вопрос пока находится на ранних этапах разработки в HBO Max. По их данным, сейчас проходят встречи со сценаристами касательно возможных съемок мультсериала.

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Примечательно, что ранее издание Variety сообщало со ссылкой на источники, что HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, события которых предшествуют событиям в сериале "Игра престолов". Отмечалось, что в грандиозные планы HBO входит снять проект по "Повестям о Дунке и Эгге", где действие происходит почти на век раньше, чем в событиях "Игры престолов". Кроме того, в октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известно запланированное время его премьеры – в 2022 году.

Популярный телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов конкурируют за господство над семью королевствами Вестероса. Параллельно же всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия грозной силы – потусторонних сил.



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