В Сети появился трейлер фильма "Курьер" с Мерабом Нинидзе и Бенедиктом Камбербэтчем

Холодная война, шпионы, борьба за первенство – картину с участием грузинского актера и других мировых кинозвезд зритель увидит уже в начале весны

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В Сети появился трейлер исторической драмы британского режиссера Доминика Кука "Курьер" с участием грузинского актера Мераба Нинидзе и всемирно известного Бенедикта Камбербэтча.

Грузинский актер сыграл в картине одну из главных ролей – российского шпиона Олега Пеньковского, полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Советских Вооруженных Сил.

Фильм, который изначально назывался "Железная кора", рассказывает правдивую историю британского бизнесмена, который помог Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) внедриться в советскую ядерную программу во время холодной войны.

Фильм выйдет в международный прокат с 19 марта, в том числе в США и Великобритании.

Зарубежная фильмография Мераба Нинидзе впечатляет. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии. Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура".

Мераб Нинидзе – известный грузинский актер, сыскавший зрительское признание после ролей в таких фильмах, как "Покаяние", "Бумажный солдат", "Лунный папа", "Нигде в Африке".