Умер актер Василий Лановой

Выдающийся артист театра и кино ушел из жизни на 88-году, накануне его перевели в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Скончался известный актер театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой - накануне госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию, пишет РИА Новости.

Лановой заразился коронавирусом в начале января, у него диагностировали пятипроцентное поражение легких. Артиста госпитализировали в одну из московских больниц вместе с супругой Ириной Купченко.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года, служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он является Лауреатом Ленинской премии, Герой Труда, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", завкафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.