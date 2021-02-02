Известный клипмейкер Ладо Кватания cнимает дебютный фильм "Казнь" о серийном маньяке

Сценарий психологического триллера написан по мотивам жизни Андрея Чикатило – одного из самых жутких серийных убийц в криминальной истории России

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Российский клипмейкер грузинского происхождения Ладо Кватания работает над своим первым полнометражным психологическом триллером "Казнь".

Кватания, уже известный многим благодаря своим клипам для исполнителей Оксимирон, "Ленинград", Хаски и других, в сентябре 2020 года начал работу над своим дебютным фильмом, который рассказывает о поимке серийного маньяка.

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Кватания выступил режиссером, над сценарием он работает вместе с Ольгой Городецкой.

"В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство – выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь", – рассказывает о своем фильме Кватания. Интересно, что сценарий написан по мотивам жизни Андрея Чикатило, одного из самых страшных убийц в криминальной истории России.

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В фильме "Казнь" сыграют такие актеры как Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова и Иван Мулин.

Съемки картины проходят в Москве. Международные продажи "Казни" будет осуществлять французская компания Pulsar Content в сотрудничестве с американской XYZ Films.