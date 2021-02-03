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Кадр из фильма Деи Кулумбегашвили Начало

Грузинская драма "Начало" получила главную награду кинофестиваля в Италии

Courtesy of Georgian National Film Center
Культура
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Темы:
Грузинское кино (154)
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Sputnik Грузия
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Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Дебютный полнометражный фильм "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили стал обладателем главного приза Международного кинофестиваля в Триесте (TSFF), говорится на YouTube-канале Национального центра кинематографии Грузии.

Режиссер Дито Цинцадзе
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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Международный кинофестиваль в Триесте (TSFF) был основан в 1989 году, он проводится ежегодно в третью неделю января. 

Церемония награждения победителей проходила онлайн под руководством художественных руководителей кинофестиваля Николетты Ромео и Фабрицио Грозоли.

Обладателя главной награды фестиваля за лучший фильм объявил член жюри Паоло Бертолини, после чего к церемонии награждения в формате онлайн из Тбилиси присоединилась режиссер Дея Кулумбегашвили.

Фильм "Начало" уже достаточно известен в кинокругах, ведь картина взяла сразу четыре главных награды на престижном Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Примечательно, что Дея Кулумбегашвили стала членом жюри 2020 Special Cannes, а фильм "Начало" вошел в официальный конкурс Каннского фестиваля.

Драма "Начало" - копродукция Грузии и Франции. Фильм рассказывает историю группы Свидетелей Иеговы, которые подвергаются нападению со стороны экстремистской группировки в спящем провинциальном городе. Главная героиня - Яна, является женой одного из иеговистов. Ее знакомый мир медленно разрушается в разгар этого конфликта. Внутреннее недовольство Яны возрастает, когда она начинает анализировать свои собственные желания.

 

Темы:
Грузинское кино (154)


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