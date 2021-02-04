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Грузинский певец Торнике Кипиани

"Евровидение - 2021" и пандемия: организаторы конкурса сделали заявление

photo: Georgian Idol / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210204/250793147/Evrovidenie--2021-i-pandemiya-organizatory-konkursa-sdelali-zayavlenie-.html

Организаторы пообещали, что не рассматривают вариант отмены конкурса, и "Евровидение - 2021" в любом случае состоится в мае нынешнего года

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Международный конкурс песни "Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале, об этом сообщили организаторы конкурса.

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается, и окончательное решение будет объявлено в ближайшее время.

Между тем, организаторы заверили, что не рассматривают вариант отмены конкурса, и "Евровидение - 2021" в любом случае состоится в мае нынешнего года.

"Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", – сказал исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Остердаль.

В этом году Грузию будет представлять Торнике Кипиани. Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Полуфиналы "Евровидения - 2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. 



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