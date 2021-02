"Евровидение - 2021" и пандемия: организаторы конкурса сделали заявление

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Международный конкурс песни "Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале, об этом сообщили организаторы конкурса.

Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается, и окончательное решение будет объявлено в ближайшее время.

Между тем, организаторы заверили, что не рассматривают вариант отмены конкурса, и "Евровидение - 2021" в любом случае состоится в мае нынешнего года.

"Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", – сказал исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Остердаль.

В этом году Грузию будет представлять Торнике Кипиани. Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Полуфиналы "Евровидения - 2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме.