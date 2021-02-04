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Актриса Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Культура
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Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса - актриса получила отрицательный тест на COVID-19, пишет РИА Новости.

Состояние Фрейндлих улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили агентству в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

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© photo: Sputnik / Vladimir Fedarenko
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"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут", - рассказали в театре.

В конце декабря Фрейндлих была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

Темы:
Новости из России (1568)


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