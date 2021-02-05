Скрипачка Лиза Батиашвили создала Фонд для поддержки музыкантов из Грузии

На помощь фонда смогут рассчитывать юные таланты, которые по финансовым проблемам не могут самостоятельно сделать первые шаги в музыкальной карьере

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили, проживающая в Германии, объявила об открытии фонда, нацеленного на поддержку молодых музыкальных талантов из Грузии.

Об этой новости Батиашвили рассказала своим подписчикам в Instagram, отметив, что организация будет базироваться в Мюнхене.

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На сайте фонда отмечается, что он будет стремиться внести вклад в развитие исключительных музыкальных талантов и открывать путь музыкантам, не располагающим достаточными финансовыми средствами для того, чтобы начать свою профессиональную карьеру. При этом фонд будет оказывать как финансовую, так и нематериальную поддержку. Стипендиаты будут получать помощь с учетом их индивидуальных потребностей.

Лиза и ее команда поделятся более подробной информацией о проекте в ближайшие дни, а веб-сайт фонда уже запущен.

Лиза Батиашвили в 1991 году вместе с семьей переехала в Германию, где училась в Гамбургской высшей школе музыки и театра (Hochschule fur Musik und Theater Hamburg). В 2001 году выпустила первый альбом с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Иоганнеса Брамса. Для Батиашвили написан скрипичный концерт Магнуса Линдберга, который она впервые исполнила в 2006 году в Швеции и США.

В 1995 году Лиза Батиашвили была удостоена второй премии на Международном конкурсе скрипачей имени Сибелиуса. За участие в Бетховенском фестивале в Бонне была удостоена Бетховенского кольца (2006). В 2009 году стала лауреатом премии Академии Киджи.