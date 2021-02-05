16:07 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Грузинская скрипачка Лиза Батиашвили

Скрипачка Лиза Батиашвили создала Фонд для поддержки музыкантов из Грузии

photo: Liza Batiashvili / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2253)
4101
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/05/250805607.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210205/250801693/Skripachka-Liza-Batiashvili-sozdala-Fond-dlya-podderzhki-muzykantov-iz-Gruzii.html

На помощь фонда смогут рассчитывать юные таланты, которые по финансовым проблемам не могут самостоятельно сделать первые шаги в музыкальной карьере

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили, проживающая в Германии, объявила об открытии фонда, нацеленного на поддержку молодых музыкальных талантов из Грузии.

Об этой новости Батиашвили рассказала своим подписчикам в Instagram, отметив, что организация будет базироваться в Мюнхене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lisa Batiashvili (@lisabatiashvili)

На сайте фонда отмечается, что он будет стремиться внести вклад в развитие исключительных музыкальных талантов и открывать путь музыкантам, не располагающим достаточными финансовыми средствами для того, чтобы начать свою профессиональную карьеру. При этом фонд будет оказывать как финансовую, так и нематериальную поддержку. Стипендиаты будут получать помощь с учетом их индивидуальных потребностей.

Лиза Батиашвили
photo: Lisa Batiashvili / FB
У скрипачки Лизы Батиашвили новый альбом - в нем можно услышать музыку Чаплина

Лиза и ее команда поделятся более подробной информацией о проекте в ближайшие дни, а веб-сайт фонда уже запущен.

Лиза Батиашвили в 1991 году вместе с семьей переехала в Германию, где училась в Гамбургской высшей школе музыки и театра (Hochschule fur Musik und Theater Hamburg). В 2001 году выпустила первый альбом с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Иоганнеса Брамса. Для Батиашвили написан скрипичный концерт Магнуса Линдберга, который она впервые исполнила в 2006 году в Швеции и США.

В 1995 году Лиза Батиашвили была удостоена второй премии на Международном конкурсе скрипачей имени Сибелиуса. За участие в Бетховенском фестивале в Бонне была удостоена Бетховенского кольца (2006). В 2009 году стала лауреатом премии Академии Киджи.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2253)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться