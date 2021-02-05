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Роман Нино Харатишвили вошел в лонг-лист Дублинской литературной премии

photo: Nino Haratischwili / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2254)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210205/250806846/Roman-Nino-Kharatishvili-voshel-v-long-list-Dublinskoy-literaturnoy-premii.html

Дублинская премия считается не только одной из самых крупных в денежном выражении, но и самой демократичной в мире, поскольку претендовать на нее может писатель любой национальности из любой страны

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Известная грузинская писательница Нино Харатишвили со своим романом "Восьмая жизнь (для Брильки) вошла в лонг-лист Дублинской литературной премии.

Дом писателей
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Акунин, Тонкин, Харатишвили - Грузия проведет литературный онлайн-фестиваль

International IMPAC Dublin Literary Award — одна из наиболее престижных литературных премий в мире. Была учреждена в 1996 году городским советом Дублина и американским инвестиционным фондом ИМПАК (IMPAC). Вручается ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке или же переведенное на английский. Размер премии — 100 тысяч евро.

Дублинская премия считается не только одной из самых крупных в денежном выражении, но и самой демократичной в мире, поскольку претендовать на нее может писатель любой национальности из любой страны.

Единственным ограничением является обязательная публикация книги на английском. Если книга изначально издана на другом языке, часть премии получает переводчик, а именно - 75 тысяч евро автор, а 25 тысяч евро - переводчик.

В лонг-листе премии представлены более 40 авторов со своими произведениями из разных стран.

Роман Харатишвили "Восьмая жизнь" (для Брильки) вышел в свет в 2014 году и был назван прессой лучшим немецкоязычным романом года.

Премия Саба
photo: courtesy of Publishing House SABA / FB
Главная литературная премия Грузии начала прием заявок

Довольно объемный по масштабу роман Харатишвили (1270 страниц) – это семейная сага, повествующая о жизни одной грузинской семьи из шести поколений, претерпевшей на своих веках несколько смен политической власти.

В своем произведении Харатишвили смело затрагивает конфликт Запада с Востоком, описывает сложные исторические процессы, революции и войны. Писательница откровенно говорит о злоупотреблении властью, о частных человеческих ошибках и судьбоносных поворотах, а также о геройствах женщин и многом другом.

Переводом произведения с немецкого на английский язык занимались Шарлотта Коллинз и Рут Мартин.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2254)


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