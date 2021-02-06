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Кристофер Пламмер

Умер звезда кинофильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер

© AP Photo / Amy Sussman
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210206/250811010/Umer-zvezda-kinofilma-Zvuki-muzyki-Kristofer-Plammer.html

За свою карьеру Пламмер снялся более чем в ста фильмах. В 2012 году был удостоен премии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Начинающие"

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Знаменитый канадский актер театра, кино и телевидения, обладатель премии "Оскар" Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года, сообщает издание Deadline со ссылкой на семью актера.

Причина смерти не сообщается. Родственники отмечают, что господин Пламмер скончался мирно в своем доме в штате Коннектикут (США).

За свою карьеру Пламмер снялся более чем в ста фильмах. Актер наиболее известен по роли капитана фон Траппа в кинофильме "Звуки музыки". В 2012 году он был удостоен премии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Начинающие", а в 2018-м – номинирован на премию американских киноакадемиков за роль в картине "Все деньги мира".



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