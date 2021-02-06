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Неповторимая Аджария - виды. Туристы гуляют по батумскому пляжу

В Москве вышла в свет книга "Под жарким небом Батуми"

© Sputnik / Murad Orujov
Культура
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Sputnik Грузия
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Богатая история, невероятно красивая природа и самобытный менталитет людей – вот, что побудило россиянку посвятить свою книгу именно Грузии

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Дебютный роман Юлии Коликовой "Под жарким небом Батуми", действие которого развивается в столице Аджарии, вышел в свет в московском издательстве "Вече".

Автор книги – 30-летняя выпускница факультета госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова и юридического факультета Московской Академии предпринимательства при Правительстве Москвы. Коликова – уроженка Тулы, но сейчас проживает в Москве. В интервью Sputnik Грузия автор рассказала, почему решила посвятить книгу именно грузинской земле.

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Публикация от Julia Kolikova (@juliakolikova)

"Эта страна покорила меня своей богатой историей, невероятно красивой природой и очень самобытным менталитетом людей. Ну и, конечно же, теплотой их сердец и душ. А почему именно Батуми? Потому что это потрясающий город у моря и гор. Солнечный, добрый, теплый, светлый и гостеприимный. Мне невероятно нравится проводить время в Батуми", – сказала Коликова.

"Под жарким небом Батуми", по словам автора, – это книга о людях, ценностях, отношениях, жизненном выборе, призвании, зависимости, таланте, дружбе и братстве, а еще о войне, митингах, смене власти, об истории глазами простых людей. 

"Книгу я начала писать 2,5 года назад. На ее написание у меня ушло два года. Я часто приезжала в Грузию для того, чтобы писать на той земле, о которой пишу. Можно сказать, что я и черпала свое вдохновение из окружавшей меня Грузии", – говорит автор.

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Новости из России (1573)


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