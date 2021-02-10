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Режиссер Саломе Джаши

Грузинский фильм вошел в программу Берлинале-2021

photo: GNFC - Georgian National Film Center / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2257)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210210/250844074/Gruzinskiy-film-voshel-v-programmu-Berlinale-2021.html

Картину Саломе Джаши уже высоко оценили на кинофестивале Sundance, теперь документальная лента едет покорять Берлинале

ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Грузинский документальный фильм "Укрощение" режиссера Саломе Джаши вошел в программу 71-го Берлинского Международного кинофестиваля (Berlin International Film Festival) – фильм включен в секцию Forum, говорится на сайте смотра.

© AFP / Philip Fong
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В этом году фестиваль пройдет из-за пандемии в непривычном формате: с 1 по 5 марта будут проведены мероприятия, посвященные киноиндустрии, а с 9 по 20 июня будут осуществлены показы, которые завершатся церемонией награждения победителей. Полная программа фестиваля станет известна в течение февраля.

Как сообщает официальный сайт Берлинале, в жюри конкурса вошли режиссер из Боснии и Герцеговины Ясмила Жбанич (лауреат Золотого медведя в 2006 году за фильм "Грбавица"), режиссер из Италии Джанфранко Рози (Золотой медведь за "Море в огне" в 2016), венгерская режиссер Ильдико Эньеди (Золотой медведь в 2017 за "О теле и душе"), режиссер из Румынии Адина Пинтилие (Золотой медведь за "Недотрогу" в 2018), режиссер из Израиля Надав Лапид (Золотой медведь за "Синонимы" в 2019) и иранский режиссер Мохаммад Расулоф (Золотой медведь в 2020 за "Зла не существует").

"Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с Черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2021 года на Sundance. На форуме высоко оценили документальную картину Джаши, похвалив ленту за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – обладателя наград кинофестивалей Жана Руша и Ньона – за "проницательность и наблюдательность". 

Саломе Джаши родилась в 1981 году в Грузии. Живет в Берлине. Режиссер является авторам короткометражного фильма "Безмолвный" (2009) о русско-грузинском конфликте и "Бахмаро" (2011), который стал призером Международного фестиваля документального кино Jihlava IFF в Чехии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2257)


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