Грузия не попала в шорт-лист премии "Оскар"

Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Назван короткий список претендентов на премию американской киноакадемии "Оскар", однако Грузия не представлена ни в одной номинации.

От Грузии на соискание "Оскар - 2021" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" была выдвинута драма "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили.

Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.

Известно, что в этом году церемония вручения премий "Оскар" пройдет в 93-й раз. Мероприятие было назначено на 28 февраля, но из-за пандемии его перенесли на 25 апреля. Номинанты же будут объявлены 15 марта.