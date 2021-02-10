12:16 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск
Статуэтка Оскар

Грузия не попала в шорт-лист премии "Оскар"

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Культура
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210210/250847765/Gruziya-ne-popala-v-short-list-premii-Oskar.html

Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Назван короткий список претендентов на премию американской киноакадемии "Оскар", однако Грузия не представлена ни в одной номинации.

Режиссер Саломе Джаши
photo: GNFC - Georgian National Film Center / FB
Грузинский фильм вошел в программу Берлинале-2021

От Грузии на соискание "Оскар - 2021" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" была выдвинута драма "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили.

Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.

Известно, что в этом году церемония вручения премий "Оскар" пройдет в 93-й раз. Мероприятие было назначено на 28 февраля, но из-за пандемии его перенесли на 25 апреля. Номинанты же будут объявлены 15 марта.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель во время презентации коллекции Ayesha and Usman Ali на показе мод Hum Bridal Couture Week в Лахоре
Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться