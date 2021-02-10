Грузинского переводчика наградили Орденом Академических пальм Франции

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский переводчик Лали Унапкошвили получила национальную премию Франции – Орден Академических пальм от посла Диего Коласа.

Орден Академических пальм – награда Франции за заслуги в образовании и науке. Орден, как организация, учрежден 19 марта 1808 года императором Наполеоном I для академиков и профессоров Парижского Университета.

В настоящее время Академическими пальмами могут быть награждены как преподаватели и члены преподавательского сообщества, так и лица, не имеющие отношения к преподаванию, но внесшие значительный вклад в народное образование, а также иностранцы и французы, проживающие за пределами Франции, активно способствующие популяризации французской культуры в других странах.

Так Лали Унапкошвили удостоилась одной из главных наград страны за распространение французской литературы среди читателей Грузии.

В Twitter посол Франции в Грузии Диего Колас похвалил Унапкошвили, назвав ее "экстраординарным переводчиком" и отметил, что на протяжении более двух десятилетий она работала над побратимским проектом между французским городом Нант и столицей Грузии Тбилиси.

В 2020 году перевод Лали Унапкошвили произведения "Форма одного города" Жульена Грака был оценен в Грузии на премии "Литера для переводчиков" в номинации "Перевод лучшей гуманитарно-научной и научно-популярной литературы".