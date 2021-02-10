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Кадр из фильма Зазы Урушадзе Антон

Последний фильм Зазы Урушадзе покажут в кинотеатрах Испании

photo: Vladimir Tretyakoff / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2260)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210210/250852458/Posledniy-film-Zazy-Urushadze-pokazhut-v-kinoteatrakh-Ispanii.html

Урушадзе не успел увидеть этот фильм - картина была закончена уже после смерти грузинского режиссера

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Последний фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе "Антон" покажут в испанских кинотеатрах с 12 февраля.

"Премьера фильма в Испании также отдает дань уважения режиссеру фильма Зазе Урушадзе, который преждевременно скончался 7 декабря 2019 года в возрасте 54 лет. Покойся с миром!" - говорится в сообщении кинотеатра.

Режиссер Саломе Джаши
photo: GNFC - Georgian National Film Center / FB
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Сценарий фильма "Антон" написан по мотивам романа "Антон, его друг и русская революция" канадского писателя Дэйла Эйслера, потомка немецких колонистов, который написал ее по воспоминаниям своего дяди. Собственно, дядя Эйслера и является прототипом главного героя – Антона.

"Антон" — это историческая драма. Действие картины разворачивается в 1919-ом году в немецкой колонии Гильдендорф неподалеку от Одессы. Там тихо живет немецкая семья — Николас, Кристина и их дети: старший Йохан, десятилетний Антон и его младшая сестра Эмма. Их мирный быт нарушает приход большевиков. Наступают голод и смерть. Все это происходит на глазах Антона и его друга Якоба, который только начинает познавать жизнь.

Главные роли в картине исполнили украинские и немецкие актеры: Никита Шланчак, Микит Дзиад, Антон Себастьян, Наталя Рюмина, Симсон Баббл и Тететия Гранчик.

"Антон" — копродукция трех стран: Грузии, Украины и США. Съемки фильма проходили на Украине, в Германии и Грузии. Оператор-постановщик ленты — проживающий в Канаде Михаил Петренко.

Заза Урушадзе – один из самых известных кинорежиссеров современной Грузии. В 1982-1988 годы учился на режиссерском факультете Тбилисского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели. В 2002-2004 годах был директором Грузинского национального киноцентра. Лауреат 29-го Варшавского кинофестиваля, где фильм "Мандарины" получил приз "За лучшую режиссуру". Другие работы режиссера: "Катаплексия" (1985), "Два дождливых дня" (1987), "Им, кого оставили отцы" (новелла в киноальманахе "Микстура без рецепта", 1989), "Здесь рассвет" (1998), "Три дома" (2008).

Урушадзе является автором нашумевшего фильма "Мандарины". Кинолента стала номинантом на премию "Оскар" 2015 года от Эстонии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". А в 2016 году картина Урушадзе стала обладателем каталонской премии имени Антонио Гауди в номинации "Лучший европейский фильм".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2260)


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