Мировая премьера грузинского фильма состоится в главном конкурсе Берлинале

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Мировая премьера грузино-немецкого художественного фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (What Do We See When We Look at the Sky?) состоится в главном конкурсе Берлинского международного кинофестиваля (Berlin International Film Festival).

Как отмечают в Национальном центре кинематографии Грузии, после перерыва длиной в 30 лет грузинский фильм впервые будет представлен в главном конкурсе Берлинского фестиваля.

"С тех пор, как фильм Темура Баблуани "Солнце неспящих" был показан на Берлинском международном кинофестивале и получил Серебряного медведя в 1993 году, ни один полнометражный грузинский фильм не был выбран для главного конкурса фестиваля. После почти 30-летней паузы мировая премьера фильма Александра Коберидзе состоится в основном отборе Берлинале", – пишет киноцентр.

Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо?" – копродукция Германии и Грузии. Фильм рассказывает историю молодой женщины и мужчины, которые случайно знакомятся и влюбляются. Однако на второй день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут найти друг друга.

"Меня интересуют некие магические элементы, которых в сегодняшнем мире не найти, и то, как поведет себя человек в подобной ситуации. Ведь ни телефон, ни Интернет, ни какое-то другое современное устройство не сможет помочь в таком деле", – рассказывает режиссер Александр Коберидзе, для которого эта лента является дипломной работой.

В этом году Берлинский кинофестиваль пройдет из-за пандемии в непривычном формате: с 1 по 5 марта будут проведены мероприятия, посвященные киноиндустрии, а с 9 по 20 июня будут осуществлены показы, которые завершатся церемонией награждения победителей. Полная программа фестиваля станет известна в течение февраля.

Национальный киноцентр уже в шестнадцатый раз представит грузинский павильон на Берлинале-2021. Однако в связи с пандемией павильон станет виртуальным, а все встречи с программными менеджерами кинофестивалей, торговыми агентами, дистрибьюторами и продюсерами пройдут онлайн.