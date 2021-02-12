Умер культовый джазовый пианист и композитор Чик Кориа

Перед смертью музыкант оставил обращение - в нем он поблагодарил своих близких и поклонников его творчества за то, что "помогали гореть пламени музыки"

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Всемирно известный джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни в США, сообщила семья легендарного музыканта.

"Мы с горечью сообщаем, что 9 февраля на 80-м году жизни от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно, умер Чик Кориа", - говорится на официальной странице музыканта в соцсети Facebook.

Согласно заявлению, перед смертью Кориа оставил обращение, в котором поблагодарил своих близких и поклонников его творчества за то, что "помогали гореть пламени музыки".

© photo: Sputnik / Виталий Белоусов Концерт Чика Кориа и Гэри Бертона

Чик Кориа - один из самых влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. Музыкант был номинирован более чем на 50 премий "Грэмми", 23 из которых джазмен получил. За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил несметное количество пластинок, экспериментируя со стилем.

Игру на пианино он начал осваивать в раннем детстве, а слушать любил таких исполнителей, как Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Бад Пауэлл, Лестер Янг. Сильное влияние на него оказали также произведения Бетховена и Моцарта. Виртуозный музыкант, Кориа также и один из немногих "электроклавишников", имеющих оригинальный и узнаваемый стиль исполнения. В 2001 году Честнат-стрит в Бостоне переименовали в Чик Кориа-стрит.