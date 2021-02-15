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Дизайнер Георгий Шагашвили. Неделя моды Mercedes Benz Fashion Week

Грузинский дизайнер представит свою коллекцию одежды в Москве

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (235)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210215/250892023/Gruzinskiy-dizayner-predstavit-svoyu-kollektsiyu-odezhdy-v-Moskve.html

Шагашвили является одним из самых известных грузинских дизайнеров, его коллекции можно увидеть на мировых подиумах и страницах Vogue

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинский дизайнер Георгий Шагашвили представит свою коллекцию одежды в рамках Международной выставки моды СРМ (Collection Première Moscow), которая пройдет в российской столице с 22 по 25 февраля.

Выставка СРМ в Москве – крупнейшая международная выставка моды в Восточной Европе. Байеры могут получить на выставке информацию о новейших модных тенденциях и заказать коллекции следующего сезона у многочисленных брендов.

Дизайнер Георгий Шагашвили представит свою коллекцию осень-зима 2021 в павильоне 7-3.

Шагашвили считается одним из самых известных грузинских дизайнеров. Его коллекции можно увидеть на мировых подиумах и страницах Vogue.

Тбилисская Неделя моды. Георгий Шагашвили
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Шагашвили известен своей любовью к черному цвету, однако иногда модельер разбавляет его яркими тонами. Ранее он умело использовал африканские и индийские элементы в коллекциях, которые принесли ему большой успех. Шагашвили объединяет национальный стиль с современным, и именно это делает его дизайнером с особым почерком.

Георгий Шагашвили много путешествует. Дизайнер жил во многих странах, которые вдохновляли его на создание новых коллекций, в том числе и в Африке.

Кстати, история с переездом дизайнера в Африку началась не из-за поиска вдохновения, а из-за нехватки витамина D в организме. Проблемы со здоровьем у него возникли в период проживания в Дании, где он жил вместе с супругой-датчанкой и тремя детьми в течение 4,5 лет.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (235)


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