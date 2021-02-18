Умер актер Андрей Мягков

Огромная популярность пришла к артисту после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Известный российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

© photo: Sputnik Лариса Гузеева (слева) в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

© photo: Sputnik / В. Алисов Фотокадр со съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32 декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.