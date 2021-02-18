"Уходит детство" – Тина Канделаки о смерти Андрея Мягкова

По словам журналистки, герой Андрея Мягкова из "Иронии судьбы" настолько близок всем, что не воспринимать уход актера из жизни как потерю очень близкого человека просто невозможно

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Когда уходят такие актеры как Андрей Мягков, кажется, что уходит детство – так прокомментировала смерть выдающего российского артиста журналистка Тина Канделаки.

В Москве на 83-м году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Подробности пока неизвестны.

"Что такое Новый год? Запах мандаринов, бабушка, снующая у праздничного стола, мама, готовящая что-то на кухне, и ожидание волшебства, которое обязательно должно произойти. Частью этого волшебства всегда была "Ирония судьбы" – история одного растерянного, доброго и невероятно неприспособленного к взрослой жизни человека. В герое Андрея Мягкова внутренний ребенок был жив настолько, что его персонажа обожали дети!" – пишет Канделаки в Telegram.

По словам журналистки, Женя Андрея Мягкова настолько близок всем, что не воспринимать его уход как потерю очень близкого человека просто невозможно.

"Детство, как сказано в хорошей песне, уходит не только куда-то. Оно уходит с кем-то. Сегодня оно ушло с Андреем Васильевичем Мягковым. Царствие небесное..." – говорит Тина Кандлаки.

© photo: Sputnik / В. Алисов Фотокадр со съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.

© photo: Sputnik Лариса Гузеева (слева) в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

Слава пришла к артисту после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975-м, где ему досталась роль Жени Лукашина. После этого журнал "Советский экран" выбрал его лучшим актером года.

Мягков также сыграл в кино Алешу в "Братьях Карамазовых", Алексея в "Днях Турбиных", Новосельцева в "Служебном романе", Хвостова в "Гараже", Карандышева в "Жестоком романсе" и других. Мягков также увлекался портретной живописью и писал детективные романы.