Грузия активно готовится к "Евровидению – 2021"

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Певец Торнике Кипиани, который представит Грузию на "Евровиденим – 2021", активно готовится к международном конкурсу песни.

Как говорится на официальной странице Eurovision Georgia в Facebook, конкурсная песня уже записана, более того уже идут работы для съемок клипа. Однако какую песню исполнит певец – пока остается в тайне. Организаторы обещают, что в скором времени расскажут все подробности.

Полуфиналы "Евровидения - 2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.

Интересно, что "Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается и решение будет объявлено в ближайшее время.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.