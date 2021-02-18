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Представитель Грузии на Евровидении - 2020 Торнике Кипиани

Грузия активно готовится к "Евровидению – 2021"

photo: Eurovision Georgia / FB
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (6)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210218/250929969/Gruziya-aktivno-gotovitsya-k-Evrovideniyu--2021.html

В прошлом году конкурсная песня Грузии очень многим пришлась по душе, поэтому и на этот раз поклонники с нетерпением ждут от Кипиани перспективной композиции

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Певец Торнике Кипиани, который представит Грузию на  "Евровиденим – 2021", активно готовится к международном конкурсу песни.

Как говорится на официальной странице Eurovision Georgia в Facebook, конкурсная песня уже записана, более того уже идут работы для съемок клипа. Однако какую песню исполнит певец – пока остается в тайне. Организаторы обещают, что в скором времени расскажут все подробности.

Грузинский певец Торнике Кипиани
photo: Georgian Idol / FB
"Евровидение - 2021" и пандемия: организаторы конкурса сделали заявление

Полуфиналы "Евровидения - 2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.

Интересно, что "Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается и решение будет объявлено в ближайшее время.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Темы:
Евровидение 2021 (6)


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