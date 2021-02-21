Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" покажут в Париже

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе будет показан на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival), который проходит в эти дни во французской столице.

Paris International Animation Film Festival (PIAFF) – это международный фестиваль для короткометражных мультфильмов, который предлагает открыть для себя разнообразие национального и международного независимого анимационного творчества. Фестиваль помогает новым артистам, объединяет энтузиастов, способствуя социальному и культурному смешению, создавая настоящую сеть сотрудничества и художественного продвижения.

Интересно, что 14-минутная работа режиссера Мариам Капанадзе в этом месяце также будет показана и на Международном фестивале искусства и альтернативного видения Йебису в Японии.

"Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября прошлого года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.