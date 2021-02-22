История и культура Грузии попали в центр внимания Британской нацбиблиотеки

Оказывается, Грузия довольно ярко и богато представлена в самой большой по количеству каталогизированных предметов национальной библиотеке в мире

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Британская национальная библиотека опубликовала большую статью об экспонатах, которые хранятся во Дворце искусства Грузии – музее истории культуры.

Нацбиблиотека Британии познакомила мир не только с шедеврами Грузии, но и в целом с такими важными историческими фактами, как, к примеру, изображение грузинского флага на мировой карте, созданной в Венеции в 1320-х годах, или печать первых грузинских книг в Риме издательством Propaganda Fide в XVII веке.

"Грузия издавна представлена в фондах Британской библиотеки, - говорится в публикации. - У нас есть грузинские рукописи, печатные книги, карты, звукозаписи и визуальные материалы, а также широкий спектр публикаций на западных языках, касающихся Грузии и Кавказа. У нас также есть официальные издания, периодические издания и газеты. Эти материалы описывают грузинскую культуру в разное время и с разных точек зрения. Они рассказывают о британском любопытстве и желании узнавать и читать о менее известных странах и культурах".

На это событие ответил и сам директор Дворца искусства. "Я очень горжусь тем, что Британская национальная библиотека пишет о нас и упоминает нас с особой благодарностью. Это большая честь для нас, это сотрудничество будет и дальше расширяться и укрепляться!" - отметил Георгий Каландия.

Тбилисский Дворец искусства - один из главных культурных центров грузинской столицы. Красивое здание, в котором располагается музей, было возведено в конце XIX века по проекту известного немецкого архитектора Пауля Штерна.

Здесь хранятся более 200 000 экспонатов, рассказывающих об истории развития и становления грузинского искусства, а также исторические афиши, театральные костюмы, в которых некогда выступали известные грузинские артисты, мемориальные предметы, фотографии, видео- и аудиоматериалы, кинопленки и многое другое.

Британская национальная библиотека (British Library) — самая большая национальная библиотека в мире по количеству каталогизированных предметов. По оценкам, в ней хранится 170—200 миллионов предметов из многих стран. Коллекции библиотеки включают около 14 миллионов книг, а также значительные запасы рукописей и исторических предметов, начиная с 2000 года до нашей эры.