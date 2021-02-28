Археологи обнаружили в Помпеях "не имеющую аналогов" находку

Исполняющая обязанности директора парка Помпеи отметила, что это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Работающие в Помпеях археологи нашли практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего города. Об этом пишет РИА Новости.

Большую церемониальную колесницу с четырьмя колесами, железными деталями, бронзовыми и оловянными украшениями нашли при раскопках загородной виллы к северу от города. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.

"Это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире. Это церемониальная колесница, вероятно называемая в некоторых источниках Pilentum, применялась не для ежедневного использования и не как сельскохозяйственный транспорт, а для сопровождения во время праздников, парадов и процессий", – заявил временно исполняющая обязанности директора парка Помпеи Массимо Осанна.

© AFP / HANDOUT Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку

Археологи отмечают, что это "уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".

© AFP / HANDOUT Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку

Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом из-за извержения Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.