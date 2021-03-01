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Певец Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили споет вместе с Ларисой Долиной для студентов МГИКа

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210301/251036620/Soso-Pavliashvili-spoet-vmeste-s-Larisoy-Dolinoy-dlya-studentov-MGIKa.html

Впервые в истории Московского государственного института культуры Павлиашвили и его семья будет выступать с лучшими студентами кафедры эстрадно-джазового пения

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили 1 марта проведет встречу со студентами Московского государственного института культуры. На мероприятии будет присутствовать и певица Лариса Долина, которая возглавляет кафедру студентов.

Начало вечера в 17:00 по московскому времени. Вход для всех свободный.

"Будет много дуэтов, приходите обязательно! Впервые в истории Московского государственного института культуры я и моя семья будем выступать с лучшими студентами кафедры эстрадно-джазового пения", – написал артист.

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Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official)

Павлиашвили – популярный эстрадный певец, композитор и актер. В шесть лет он научился играть на скрипке. Позже начал выступать на конкурсах и концертах для талантливой молодежи. Был участником легендарного грузинского музыкального коллектива "Иверия". Всесоюзную популярность певцу принесла победа на фестивале в Юрмале в 1989 году.

Павлиашвили также многодетный папа. От первого брака у музыканта есть сын Леван. Ирина Патлах, вторая супруга, подарила своему возлюбленному двух дочерей – Елизавету и Сандру.

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Новости из России (1599)


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