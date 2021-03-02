С какой песней Грузия выступит на "Евровидении-2021"?

Композиция Кипиани под названием "Ты" получилась многожанровой – она сочетает в себе рок, поп-рок и блюз-рок

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинский певец Торнике Кипиани на Международном конкурсе песни "Евровидение-2021" исполнит песню "You" – поклонники исполнителя смогут услышать ее в середине марта.

Композиция Кипиани под названием "Ты" получилась многожанровой – она сочетает в себе рок, поп-рок и блюз-рок.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани, что касается аранжировки, то она была сделана в студии "Bravo Records". В разработке трека, как и в прошлом году, Торнике Кипиани помогал Алеко Бердзенишвили. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Над сценической постановкой выступления грузинского конкурсанта будет работать шведский режиссер Эмилия Синквист.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.

"Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн-выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается, и решение будет объявлено в ближайшее время.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.