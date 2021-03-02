16:02 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
Земфира

Обложку нового альбома Земфиры от Демны Гвасалия заподозрили в плагиате

© photo: Sputnik / Evgeny Feldman
Культура
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210302/251047510/Oblozhku-novogo-alboma-Zemfiry-ot-Demny-Gvasaliya-zapodozrili-v-plagiate.html

Интернет-пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Обложку первого за восемь лет альбома российской певицы Земфиры заподозрили в плагиате.

Интернет-пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy.

​На обеих обложках использована одинаковая стилистика: изображена белая зачеркнутая надпись на черном фоне. Масло в огонь подлило и то, что даже название, по сути, одно и то же: в случае американского артиста это Brdrline, у Земфиры – "Бордерлайн" – это английский термин, обозначающий "пограничное расстройство личности".

Музыкант Leo Luganskiy написал у себя в Twitter пост, отметив схожесть обложки альбома Земфиры и своего сингла. Певец подписал публикацию просто "Рекламная пауза".

Идея обложки принадлежит всемирно известному дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия, об этом писала режиссер Рената Литвинова. Однако это событие пока никто не комментировал – ни Гвасалия, ни представители Земфиры.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
Документально-художественная: Русский клуб выпустил книгу о Валерии Харютченко
Документально-художественная: "Русский клуб" выпустил книгу о Валерии Харютченко
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться