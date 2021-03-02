Обложку нового альбома Земфиры от Демны Гвасалия заподозрили в плагиате

Интернет-пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Обложку первого за восемь лет альбома российской певицы Земфиры заподозрили в плагиате.

Интернет-пользователи обратили внимание на сходство надписи и стилистики альбома Земфиры с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy.

​На обеих обложках использована одинаковая стилистика: изображена белая зачеркнутая надпись на черном фоне. Масло в огонь подлило и то, что даже название, по сути, одно и то же: в случае американского артиста это Brdrline, у Земфиры – "Бордерлайн" – это английский термин, обозначающий "пограничное расстройство личности".

Музыкант Leo Luganskiy написал у себя в Twitter пост, отметив схожесть обложки альбома Земфиры и своего сингла. Певец подписал публикацию просто "Рекламная пауза".

Идея обложки принадлежит всемирно известному дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия, об этом писала режиссер Рената Литвинова. Однако это событие пока никто не комментировал – ни Гвасалия, ни представители Земфиры.