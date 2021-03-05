"Очаровательно печальный" – как приняли грузинский фильм на Берлинале

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Фильм Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо", который вошел в основную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, заслужил похвалу зарубежных кинокритиков.

"Это грузинская басня, действительно, подарок, не похожий ни на один другой. В закоулках города, оцепеневшего от чарующего весеннего оцепенения, разворачивается ультраромантический эксцесс. Каждый кадр в фильме удивителен. Благодаря впечатляющему монтажу, очень короткие сцены следуют одна за другой, как удивительная карусель. При этом "Что мы видим…" – это амбициозная басня без наивности, которая также умеет говорить о жестокости мира и отсутствии реакции на нее, – пишет французское издание Le Polyester.

"В этой остроумной, теплой, полной неожиданности народной сказке, влюбленные, проживающие в старом городе, полном жизни, не могут встретиться из-за проклятья, – пишет ведущее американское издание Variety.

"Задорный, и в то же время очаровательно печальный", – так оценил картину журнал The Criterion Collection.

"Умное, восхитительное путешествие к кинематографическим возможностям", – описывает фильм Screen Daily, отмечая, что картина является примером для тех, кто опасался, что формы искусства исчерпали свои возможности поиска поэзии в реальности.

Awards Daily пишет, что после успеха фильмов "Начало" и "А потом мы танцевали", показанных на Каннском кинофестивале, "этот потрясающий претендент на "Золотого медведя" является дополнительным доказательством того, что в грузинском кинематографе зарождается очень интересная новая волна.

"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются. Однако на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.

Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" – третий грузинский фильм в истории независимой Грузии, вошедший в основную конкурсную программу "Берлинале". Первый полнометражный фильм Александра Коберидзе – "Хоть бы лето никогда не приходило" (2017) был оценен немецкими критиками как лучшая экспериментальная работа.