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Съемки фильма Форсаж 9 в столице Грузии

Премьеру "Форсажа 9" вновь перенесли – теперь на лето 2021 года

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210305/251080189/Premeru-Forsazha-9-vnov-perenesli-na-leto-2021-goda.html

Изначально премьера остросюжетного блокбастера должна была состояться 2 апреля 2021 года, затем 28 мая. Новая дата премьеры – 25 июня

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Американская студия Universal Pictures в третий раз перенесла премьеру девятой части экшн-франшизы о неуловимом Доминике Торетто "Форсаж 9", некоторые сцены которого снимались в Грузии, пишет Variety.

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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Изначально премьера остросюжетного фильма должна была состояться 2 апреля 2021 года, затем 28 мая. Новая дата премьеры – 25 июня.

Ожидается, что девятый "Форсаж" станет предпоследней частью серии. В нем поклонников фильма ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов.

В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер и рэпер Лудакриса.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии".

Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца. Настройка и сбор технических средств проходил на территории выставочного центра Expo Georgia.

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